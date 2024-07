MN24 – Tournée Milan, ARRIVATO anche Furlani a Malpensa: l’amministratore delegato rossonero partirà insieme alla squadra per gli USA – VIDEO

Tournée Milan, ARRIVATO anche Furlani a Malpensa: l’amministratore delegato rossonero partirà insieme alla squadra per gli USA. Le ULTIME sulla trasferta rossonera

Come riportato dall’inviato di MilanNews24 presso l’aeroporto di Milano Malpensa, Giorgio Furlani è appena arrivato in aeroporto e a breve, l’amministratore delegato rossonero partirà con la squadra alla volta degli Stati Uniti per partecipare alla tournée pre-season.

Arrivato anche #Furlani, in partenza per gli USA insieme alla squadra per la tournée del #Milan pic.twitter.com/9Cyz2nYTg8 — Milan News 24 (@Milannews24_com) July 25, 2024

Inoltre, si tratta del secondo anno consecutivo in cui la società rossonera sceglie il Nord America per il suo Pre-Season Tour, dopo l’esperienza positiva in California e Nevada dello scorso anno.