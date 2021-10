Tonali: «Un orgoglio essere il capitano. Ibra? Mi ostacola...»

Sandro Tonali è intervenuto ai microfoni della Rai, al termine della sfida vinta dall’Italia U21 contro la Bosnia. Ecco le sue parole

«Bisogna continuare su questa strada. Nella ripresa ci siamo complicati la vita, è la terza partita che facciamo insieme e quindi non ci conosciamo ancora bene. Siamo comunque un ottimo gruppo che integra i nuovi. Abbiamo sprecato tanto, potevamo chiuderla e quindi su questo aspetto dobbiamo crescere tutti. Loro hanno creato occasioni grazie ai nostri errori. La fascia è importantissima: la nazionale era un sogno, ed è un orgoglio essere il capitano di questa squadra. Bisogna portare tutti i ragazzi sulla stessa strada».

Una battuta finale su Zlatan Ibrahimovic: «Se mi suggerirà i talenti pericolosi della Svezia? Non lo so questa è una bella domanda. Ma secondo me non mi darà consigli. Lui fa di tutto per mettermi in difficoltà perché gli ostacoli mi fanno crescere, ti consiglia negli aspetti giusti ma in altri ti vuole far capire che bisogna superarli da solo per crescere».