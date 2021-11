Tonali Milan: crescita esponenziale del centrocampista rossonero

I primi passi e a seguire l’intera stagione di Sandro Tonali ne hanno risentito. Troppe tempeste atletiche, fisiche, mediatiche ed emotive

Era salito su un treno in corsa, su un Milan che viveva una stagione attaccata all’altra e stava già preparando di gran fretta il preliminare di Europa League. Ma lui aveva 20 anni, aveva patito il COVID-19 e si era ritrovato da un giorno all’altro al centro delle cronache di mercato. Sembrava Inter e invece era Milan, la squadra del suo cuore, della sua vita, dei suoi affetti.

Troppe tempeste atletiche, fisiche, mediatiche ed emotive, tutte nello stesso momento. I primi passi e a seguire l’intera stagione di Sandro Tonali ne hanno risentito. Non disastrosa, ma non quella che si sperava. Ma è stato comunque un anno in cui l’ex Brescia ha capito, ha preso e messo da parte, ha imparato tutto quello che poteva.

Ed eccolo allora, nell’estate 2021. La sua operazione di mercato viene riconfigurata, riconsiderata. Meno pesante, ma per chiuderla c’era l’esigenza di un suo passo. Di una sua scelta. Che non era solo economica. Ma di investimento su se stesso, sulla sua volontà, sul suo spirito di riscatto. Sandro Tonali l’ha fatta, al momento giusto.

E la sua personalità non è solo rifiorita, ma è sbocciata, quasi con gli interessi rispetto alla stagione precedente. Sulle punizioni, sui contrasti, sui lanci in profondità: oggi Sandro domina la scena ed è un esempio per il calcio e per i tifosi. È al centro del Milan e della Nazionale. Era quello che voleva ed è stato lui il protagonista della sua risalita.