Conferenza stampa Nicolato: «L’Irlanda ci darà problemi. Su Tonali...»

Paolo Nicolato, ct dell’Italia Under 21, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Irlanda: le sue parole su Tonali

PARTITA – «Abbiamo chiare quali sono le dinamiche di gioco dell’Irlanda: è una squadra competitiva, di grande intensità, capace di far partite sporche e questo non è nelle nostre preferenze, ci piace più giocare di qualità ma non so se riusciremo a farlo, saremo chiamati a fare una partita più sporca, lavorando più sulle seconde palle. Per loro è più delicata che per noi, loro poi hanno anche la Svezia: se non escono con risultati positivi per loro è difficile rientrare per la qualificazione. Mi aspetto uno spirito che ci darà problemi».