Tonali torna in Nazionale maggiore? La decisione di Mancini sul rossonero

Sandro Tonali potrebbe tornare nei radar di Roberto Mancini in vista delle prossime convocazioni con la Nazionale maggiore

Dopo la mancata convocazione da parte di Mancini per gli impegni in Nations League, Sandro Tonali potrebbe tornare nei radar del commissario tecnico della Nazionale maggiore per novembre.

Tonali ha fatto ancora benissimo con l’Under 21 e ora, secondo il Corriere della Sera, potrebbe essere il nome giusto per Roberto Mancini in vista dei prossimi impegni degli Azzurri.