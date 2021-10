Nazionali Milan: Maldini e Hernandez in gol, le partite di Kessie e Bennacer

Ecco come sono andate le partite dei giocatori del Milan convocati dalle proprie Nazionali. A segno Theo Hernandez e Maldini

I giocatori del Milan fanno la differenza anche con la maglia della propria Nazionale. Durante la sosta dei campionati, sono diversi i rossoneri scesi in campo; a partire da Theo Hernandez, decisivo con la maglia della Francia, grazie al suo gol che ha permesso alla squadra di Deschamps (e di Maignan rimasto in panchina) di battere il Belgio del compagno di club Saelemaekers, anche lui in panchina.

Gol anche per Daniel Maldini con la Nazionale Azzurra Under 20, nel match contro l’Inghilterra. Secondo centro in azzurro per il trequartista rossonero. Due assist per Sandro Tonali, MVP dell’Italia Under 21 contro la Bosnia per le qualificazioni all’Europeo del 2023. Diciotto più recupero i minuti di gioco, invece, per Davide Calabria con la maglia della Nazionale maggiore, nella sconfitta contro la Spagna in Nations League.

Vincono Bennacer e Kessie con le maglie di Algeria e Costa d’Avorio nelle partite per le qualificazioni al Mondiale in Qatar. Per Bennacer 78 minuti contro il Niger, mentre Kessie ha giocato tutti e 90 i minuti contro il Malawi.