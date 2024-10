Tomori Milan, panchina punitiva con l’Udinese? La scelta di Fonseca spiazza l’inglese

Tomori Milan, panchina punitiva con l’Udinese dopo i fatti di Firenze: Fonseca pronto a rilanciare Pavlovic dal primo minuto

Come riportato da Tuttosport, Fikayo Tomori pagherà a caro prezzo il comportamento tenuto contro la Fiorentina al momento del secondo rigore e in occasione della rete di Gudmundsson. Fonseca glielo ha già comunicato a Milanello: contro l’Udinese andrà in panchina.

In difesa al suo posto tornerà sicuramente Pavlovic: da capire se il serbo del Milan agirà da centrale vicino a Gabbia con Terracciano a sinistra oppure se l’ex Salisburgo verrà impiegato come terzino sinistro con il rientrante Thiaw in mezzo. Prossima settimana decisiva per la decisione finale.