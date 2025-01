Tomori Milan, il difensore resta in lista per la Juve: questa la situazione!

Tomori Milan, il difensore resta in lista per la Juve: gli aggiornamenti sulle possibili mosse dei bianconeri

Tra i calciatori accostati al calciomercato Juve c’è anche Tomori, difensore del Milan che dopo l’arrivo di Conceicao sembrava vicino alla permanenza anche per la seconda parte di stagione. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il rossonero è ancora da mantenere in lista per vedere come si evolverà la situazione a gennaio.

PAROLE – «Non chiudiamo la porta Tomori perché nel mercato di gennaio non si sa mai».