Tomori Milan, Juve sempre più convinta del colpo! Apertura su queste condizioni, l’affare può chiudersi così

Tomori Milan, la Juve sempre più orientata ad accontentare il club rossonero sull’acquisto a titolo definitivo. I dettagli

Importante aggiornamento dato da Giovanni Albanese, noto giornalista, sul futuro di Fikayo Tomori, tema caldissimo del calciomercato Milan:

PAROLE – «Juve e Milan in Arabia si ritroveranno a parlare anche di mercato, con Tomori al centro della discussione: scenario poco preventivabile fino a qualche mese fa. Il mercato di gennaio – si sa – è sempre frutto di valutazioni e opportunità del momento, così il difensore potrebbe diventare la migliore occasione per la Signora di Torino e una buona cessione per il Diavolo di Milano. Nulla a che vedere con il trasferimento estivo di Kalulu, scaricato dai rossoneri e riattivato dalla cura Motta: qui siamo di fronte a un affare per tutti, nessuno escluso. Il Milan apre alla cessione di Tomori se la Juve lo compra, o comunque indirizza le condizioni per farlo nel futuro prossimo. Alla Continassa prende sempre più forma l’idea che l’ex Chelsea possa essere una buona soluzione perché, ragionando su un prestito con obbligo di riscatto (5 milioni più 20 al riscatto, più qualche bonus al raggiungimento di obiettivi), Thiago Motta potrebbe contare su un difensore che conosce la Serie A e non avrebbe bisogno di un periodo d’ambientamento e il club riuscirebbe a pagarlo dando via Arthur (direzione Betis) e Danilo».