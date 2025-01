Tomori Milan, affare in stand-by tra la Juventus e il difensore inglese. Ecco le ultime informazioni

Tomori Milan, non è ancora finita tra la Juventus e il difensore inglese: affare in stand-by. Ecco le ultime informazioni

Il calciomercato Juventus non toglie gli occhi di dosso a Fikayo Tomori. I bianconeri seguono da vicino il difensore inglese, a prescindere da quelle che saranno le valutazioni di Conceicao nei suoi confronti.

Come spiega Tuttosport, anche con il Milan balla il solito discorso su prestito con diritto e obbligo di riscatto. Per ammorbidire i rossoneri, spiega il quotidiano, da Torino hanno comunicato che eserciteranno il diritto per Kalulu (13 milioni più 3 di bonus).