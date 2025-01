Tomori Juve, il Milan fa muro: vuole 30 milioni per la cessione del difensore. La mossa per scoraggiare i bianconeri dopo l’affare Kalulu

Il Milan ha chiesto 30 milioni alla Juve per Tomori nonostante abbia giocato appena 553 minuti.

A svelarlo è Alfredo Pedullà spiegando i motivi di questo prezzo così elevato. Il primo è legato al fatto che il Milan ritiene di poter incassare questa cifra dall’estero, a partire dalla Premier League. Il secondo riguarda l’affare Kalulu con i rossoneri che vogliono scoraggiare la Juve ad affondare il colpo per Tomori, come fatto in estate per il francese, alzando la cifra.