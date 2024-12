Tomori Juve, il Milan non fa sconti: la richiesta per il difensore è di 25 milioni. Gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa di mercato

La Juve ha individuato in Tomori il rinforzo giusto per la difesa e il Milan è disposto a cederlo, ma senza fare sconti. La richiesta per il difensore è di 25 milioni tra prestito oneroso e diritto di riscatto. A renderlo noto è Gazzetta.it.

Per pagare questa cifra la Juve dovrebbe vendere Arthur al Betis e liberarsi di Danilo. Thiago Motta punta su Tomori già a gennaio perché non avrebbe problemi di ambientamento nel calcio italiano.