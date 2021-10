Tomori ritrova l’amico Abraham in Roma Milan: il passato al Chelsea

A scaldare la sfida tra Roma e MIlan c’è anche il rapporto che lega Tammy Abraham e Fikayo Tomori. Il loro passato insieme al Chelsea

Roma Milan non sarà una partita come le altre per Fikayo Tomori: il difensore rossonero ritrova il suo compagno di squadra alle giovanili del Chelsea Tammy Abraham.

I due hanno vinto tanto insieme con la maglia dei Blues, conquistando il titolo della Youth League nella stagione 2015-16. Hanno giocato insieme anche in prima squadra sotto la guida di Lampard. Le loro strade si sono separate, ma l’attaccante della Roma ha sempre parlato di Tomori come di un fratello.