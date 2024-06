Tiago Santos Milan, doccia gelata da Lille: le ultime NOVITÀ nella corsa al terzino portoghese che piace molto ai rossoneri

Non arrivano certamente buone notizie da Lille per quanto riguarda Tiago Santos, uno degli obiettivi presenti nella lista dei dirigenti del Milan per quanto riguarda il possibile rinforzo sulla corsia di destra.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il club francese non avrebbe esigenza di privarsi del portoghese ad un anno dal suo arrivo in rosa, né il calciatore ad oggi sembra insistere particolarmente per la cessione. Vedremo che tipo di sviluppi potranno esserci.