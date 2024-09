Tiago Djaló, l’EX MILAN lascia la SERIE A? Accordo ad un passo con QUESTA SQUADRA, le ultimissime di calciomercato

La telenovela Tiago Djalo’, ex giocatore del Milan e attualmente della Juventus, sembra essere arrivata alla fine. Il difensore portoghese, dopo essere stato ad un passo dalla Roma, è sempre più vicino all’approdo al Porto.

Come riportato da Fabrizio Romano i due club si sono di fatto accordati per un’operazione in prestito, col giocatore che ha già dato il proprio via libera alla destinazione. Ora, prima di concludere definitivamente il trasferimento, mancano solamente gli ultimi dettagli da sistemare.