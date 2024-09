Thuram Milan, il RETROSCENA svelato da Romano: «Poteva DIVENTARE rossonero MA...»

Ecco il retroscena svelato da Fabrizio Romano sul mancato arrivo al Milan di Marcus Thuram

Nonostante fosse vicino al Milan, Marcus Thuram ha scelto l’Inter nell’estate 2023. Fabrizio Romano ha rivelato che il motivo di questa decisione risiede nelle commissioni richieste per il trasferimento, che il Milan non era disposto a pagare, ma che l’Inter ha accettato, assicurandosi così l’attaccante francese.

LE PAROLE DI FABRIZIO ROMANO – «Nell’estate del 2023, il Milan non prende Marcus Thuram per via delle commissioni, che ha poi alla fine pagato l’Inter che lo ha preso».