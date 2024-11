Thiaw a Dazn: «Stasera siamo stati fortunati»

Thiaw ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la vittoria sul Monza: ecco le parole del difensore del Milan

Al termine del match vinto contro il Monza, il difensore del Milan Malick Thiaw ha parlato ai microfoni di Dazn

VITTORIA – «La partita è stata difficile e siamo stati fortunati. Mike ha fatto grandi parate, il calcio è così»

COMPAGNO DI REPARTO – «Non c’è un compagno di reparto preferito, mi trovo bene con tutti»

FOFANA – «Fa un lavoro incredibile senza palla, è molto importante. Per noi in difesa ma anche per chi è in attacco»