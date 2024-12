Thiaw Milan, il giocatore potrebbe cambiare nazionalità: ecco le ultime!

Thiaw Milan, il centrale dei rossoneri, titolare con Fonseca, potrebbe cambiare nazionalità: c’è il Senegal in forte pressing

Importante rivelazione fatta da calciomercato.com su Malick Thiaw, difensore del Milan:

PAROLE – «C’è una notizia sorprendente che riguarda Malick Thiaw, emersa proprio nelle scorse ore in Germania e Senegal e che riguarda il futuro in Nazionale del centrale del Milan, ora diventato un titolarissimo inamovibile nelle rotazioni di Paulo Fonseca. La nazionale senegalese vuole convocare Thiaw: padre del Senegal e madre finlandese, finora il classe 2001 nato a Düsseldorf, Germania, ha sempre giocato con le Nazionali tedesche. Con l’Under 21, con cui ha vinto anche gli Europei di Ungheria-Slovenia nel 2021 e pure in Nazionale maggiore per 3 volte. E allora come è possibile che il Senegal possa convocarlo? Malick Thiaw ha giocato finora 3 volte con la Germania ma soltanto in amichevole ovvero nelle gare tra giugno e ottobre 2023 contro Polonia, Colombia e Messico. Julian Nagelsmann non lo ha mai schierato finora neppure per un minuto e il regolamento dice che “le amichevoli non vincolano un giocatore a una Nazionale”. Per questo la Germania rischierebbe un clamoroso scippo visto che Thiaw è considerato anche in patria il centrale del futuro della Mannschaft. Però il Senegal ci prova e la Federcalcio sta muovendo i primi passi ufficiale per convincere il giocatore strappandolo alla Germania. Arriverà la convocazione (e la partita) riparatoria da parte dei tedeschi?».