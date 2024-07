Thiaw Milan, il difensore può CEDERE alle lusinghe della Premier League? Chiara la POSIZIONE del club sul futuro del tedesco

Il tema riguardante il futuro di Malick Thiaw è uno di quello su cui il calciomercato Milan sta concentrando molte delle sue attenzioni. Da giorni si parla del pressing del Newcastle e di un’offerta in arrivo dal club inglese.

Come spiega Calciomercato.com, la posizione del club rossonero è chiara: in via Aldo Rossi sanno di avere tra le mani un patrimonio che non vogliono disperdere. Per questo motivo nessun dirigente ha comunicato al calciatore di esser stato messo sul mercato anzi, lo terrebbero volentieri. L’entourage del giocatore è a lavoro per aprire una strada verso la Premier League e il Newcastle è interessato. Qualora però l’offerta dovesse essere inferiore ai 40 milioni di euro, il diavolo non la prenderebbe nemmeno in considerazione. Il centrale tedesco si trova ora ad un bivio: cercare il salto di qualità al Milan o cedere alle lusinghe della Premier League?