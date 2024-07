Thiaw Milan, c’è l’AVVISO del difensore ai rossoneri: si aspetta QUESTA cosa! Futuro in bilico

Thiaw-Milan, il difensore pretende un adeguamento di contratto e l’ha comunicato alla dirigenza. Tentazione Premier League

Come riportato da calciomercato.com, dietro la tentazione Premier League per Malick Thiaw, sul quale il Newcastle resta in forte pressing, ci sarebbe la richiesta al calciomercato Milan di un adeguamento contrattuale rispetto all’attuale stipendio da 800mila euro a stagione.

I rossoneri non vorrebbero cederlo considerandolo uno dei titolari della retroguardia di Paulo Fonseca ma di fronte ad un’offerta tra i 35 e i 40 milioni di euro potrebbero decidere di concedere il via libera.