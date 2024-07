Thiaw Milan, il difensore sacrificato per favorire il mercato in entrata? La STRATEGIA dei rossoneri: la rivelazione di Baiocchini

Il giornalista Baiocchini ha fatto il punto sul calciomercato Milan, in particolare ha analizzato la possibile cessione di Thiaw che potrebbe essere sacrificato per favorire il mercato in entrata.

PAROLE – «Magari un sacrificio per poi tornare con più forza sul mercato in entrata il Milan potrebbe pensare di farlo. Per Thiaw per ora solamente qualche segnale è arrivato al Milan, non è arrivata un’offerta ufficiale, però sicuramente qualche voce è arrivata».