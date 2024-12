Thiaw a Sky: «Siamo pronti per l’Atalanta, il Milan deve vincere oggi». L’intervista prima dell’inizio della partita di campionato

Thiaw ha concesso un’intervista a Sky Sport prima dell’inizio di Atalanta Milan.



COME ARRIVA IL MILAN – «Siamo in un momento buono per noi. Sappiamo che è sempre difficile contro l’Atalanta, ma siamo pronti, abbiamo lavorato per questa partita».



COME SI AFFRONTA L’ATALANTA – «Per me con la palla è piu difficile, quando una squadra gioca uomo contro uomo è più difficile con lo spazio. Dobbiamo stare tranquilli con la palla. Anche difensivamente loro sono forti. Dobbiamo andare in campo con fiducia ma anche aggressività».

OBIETTIVO 3 PUNTI – «Dobbiamo vincere oggi. La stagione è lunga, ma dobbiamo vincere oggi».