Theo Milan, il terzino si accende solo nei big match: male il linguaggio del corpo, sembra quasi non abbia voglia di scendere in campo

Ancora un’altra partita insufficiente da parte di Theo Hernandez in Cagliari Milan. Il terzino colpevole di almeno due dei tre gol segnati dalla squadra di Nicola. A questi potremmo aggiungere anche il gol di Viola annullato per fuorigioco.

Il Corriere esamina la situazione del giocatore e sottolinea come sia l’atteggiamento sia il linguaggio del corpo non convincono. Sembra quasi che l’ex Real non abbia voglia di giocare e, aggiunge il giornale, si accende solo nei big match.