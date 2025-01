Theo Leao, sentite Conceicao: «I nomi per me non sono importanti, può succedere una cosa»

Theo Leao, cambiati entrambi alla fine del primo tempo: queste le parole dell’allenatore in conferenza stampa

Theo Hernandez e Rafael Leao, queste le parole di Conceicao in conferenza dopo Milan–Parma:

SU THEO E LEAO – «Cosa posso fare per migliorare la partita? Può succedere una giornata meno brillante di Theo e Leao. I nomi per me non sono importanti. Pensavo ci fosse bisogno di qualcosa di diverso. Theo e Leao sono stati molto importanti e lo saranno: giocheranno a Zagabria. Quindi niente di importante»