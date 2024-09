Theo Hernandez Milan, situazione SERIA per il francese: SERVE una SCOSSA, altrimenti…

Situazione molto seria per Theo Hernandez, finito sul banco degli imputati dopo le deludenti uscite del Milan. Leao invece…

Theo Hernandez e Leao, dopo un inizio di stagione difficile e le polemiche legate al “cooling break” di Roma, sono chiamati a riscattarsi e dimostrare il loro valore. Il terzino francese, in particolare, è stato criticato per le sue prestazioni deludenti, sia con il Milan che con la nazionale francese. Secondo il Corriere dello Sport, la sua forma fisica non è ottimale e questo influisce negativamente sul suo rendimento.

Leao, invece, nonostante le difficoltà iniziali, ha comunque contribuito con un gol e un assist nelle prime tre giornate di campionato, oltre a una buona prestazione con il Portogallo.

Entrambi i giocatori saranno titolari contro il Venezia, in una partita cruciale per il Milan. La squadra ha bisogno dei suoi migliori giocatori per ottenere i tre punti e tornare a lottare per i vertici della classifica. Come conclude il Corriere dello Sport, chi parla e decide è sempre il campo.