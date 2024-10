Theo Hernandez Milan, rebus sul rinnovo del francese: lui ha sempre dichiarato di...

Theo Hernandez Milan, continua il rebus sul rinnovo di contratto del francese. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Theo Hernandez, nella partita giocata ieri tra Milan e Udinese, è rimasto seduto in tribuna causa squalifica. Parlando della sua situazione contrattuale, invece, continua a regnare incertezza.

Il francese va in scadenza il 30 giugno 2026 e, fino ad ora, non è ancora stato trovato l’accordo per il prolungamento. Theo, comunque, ha sempre ribadito di essere molto felice con i colori rossoneri addosso…