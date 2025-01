Theo Hernandez Milan, il francese è tornato leader in Supercoppa: le ultime sul rinnovo. Le recenti notizie sulla squadra rossonera

Theo Hernandez, dopo una semifinale opaca, si è riscattato nella finale di Supercoppa con una prestazione fenomenale. Oltre al gol realizzato su punizione il francese ha mostrato grande leadership, trascinando il Milan alla vittoria.

Come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport con questo clima le discussioni per il rinnovo di contratto sono tutte molto più distese. Theo ha il contratto in scadenza nel 2026.