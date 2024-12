Theo Hernandez Milan, Di Stefano a sorpresa: «Lui vuole restare ma c'è da capire se...». Rivelazione che scotta

Theo Hernandez Milan, Di Stefano, noto giornalista, ha commentato la situazione relativa al rinnovo del francese: le dichiarazioni

Intervistato da Carlo Pellegatti sul proprio canale Youtube, Di Stefano, noto giornalista, ha parlato così del rinnovo di Theo Hernandez, tema aperto del calciomercato Milan:

PAROLE – «Theo vuole rimanere. C’è una contrattazione. Serve capire… non voglio forzare quello che sto per dire… serve capire quanto il Milan voglia tenere Theo. Resta uno dei migliori terzini al mondo e se il tetto ingaggi sta crescendo deve crescere anche quello di Theo. Pensare a un Milan senza Theo… Sai cosa penso. Di Leao non dico ne trovi tanti ma ne trovi, di centrocampisti che abbiano X caratteristiche ne trovi. Trovare un terzino che faccia quello che ha fatto Theo, lascia stare quest’anno, negli ultimi anni, è complicato».