Theo Hernandez Milan, la rivelazione: «Da quando non c’è più lui ha perso un riferimento prezioso»

Theo Hernandez Milan, spunta la rivelazione sul rapporto tra il terzino francese e un ex dirigente rossonero. Il retroscena

La giornalista Veronica Baldaccini a Sky Sport 24 ha svelato un retroscena su Theo Hernandez, il Milan e Maldini. Queste le parole sul terzino francese e l’ex dirigente rossonero.

LA RIVELAZIONE – «Non è mistero che da quando Maldini non è piu dirigente del Milan Theo Hernandez ha perso un riferimento prezioso, una bussola che gli permetteva di orientarsi non solo in campo. I due non hanno nascosto il rapporto».