Theo Hernandez Milan: Fonseca fa i complimenti al francese

Theo Hernandez Milan, GOL e non solo: col Venezia arrivano subito i COMPLIMENTI di Fonseca. Il motivo della reazione dell’allenatore

Il Milan visto nei primissimi minuti di gioco contro il Venezia è piaciuto a Fonseca per l’intensità messa in campo. A colpire l’allenatore è stato sopratutto Theo Hernandez.

Come raccontato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, infatti, Fonseca ha fatto i complimenti al giocatore non solo per il gol segnato al 2′, ma anche perché si è comportato bene in fase difensiva facendo due diagonali nel modo giusto.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA DI MILAN VENEZIA