Theo Hernandez Milan, il francese SI ALLONTANA dal Bayern Monaco: ecco perché! Le ultime sulla scelta dei bavaresi

La voce riguardante l’interesse del Bayern Monaco per Theo Hernandez aveva allarmato il calciomercato Milan e i tifosi milanisti. Arrivano tuttavia delle notizie positive, che allontanerebbero il terzino francese dai bavaresi.

Come riferito da Sky Sport DE, si respira un cauto ottimismo in merito alla trattativa in corso per il rinnovo di Alphonso Davies, il cui attuale contratto scade il 30 giugno 2025. Qualora i tedeschi arrivassero ad un accordo col canadese, è evidente che abbandonerebbero la pista per il terzino rossonero.