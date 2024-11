Theo Hernandez Milan, allarme di Fonseca e Deschamps: il francese gioca tanto, ma è in crisi. Non è solo questione di numeri

Theo Hernandez ha giocato tanto, segnato 2 gol, fornito 2 assist con il Milan. Ma il suo rendimento, come sottolineato da Sky Sport, è differente.

A farlo capire per primo è stato Fonseca, poi Deschamps lo ha detto esplicitamente dopo Italia Francia in cui lo ho lasciato in panchina. Non è solo questione di numeri, quindi. Theo Hernandez è in crisi. I motivi? Con Pioli era più motivato e aveva un rapporto di grande stima reciproca, mentre con Fonseca il rapporto non è ancora decollato.