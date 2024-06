Theo Hernandez via dal Milan? Insidie Real Madrid e Bayern: e sul rinnovo c’è distanza NOVITÀ

Theo Hernandez via dal Milan? Insidie Real Madrid e Bayern: e sul rinnovo c’è distanza. Le NOVITÀ sul terzino rossonero

Nonostante un contratto fino al 2026, il futuro di Theo Hernandez è in bilico e potrebbe non essere in rossonero. Come riportato da calciomercato.com, aumenta il pressing da parte di Real Madrid e Bayern Monaco, il cui futuro è legato molto da Davies.

Inoltre c’è ancora molta distanza tra le parti per un possibile rinnovo: in caso non dovesse arrivare l’accordo allora potrebbe già essere addio in questa sessione di mercato.