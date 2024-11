Theo Hernandez Milan, allarme in casa rossonera? L’indiscrezione dall’allenamento della Francia preoccupa Fonseca – VIDEO

Theo Hernandez Milan, si apre l’allarme in casa rossonera? Il terzino non si allena con la Francia a causa di una botta al ginocchio

Scatta l’allarme in casa Milan per quanto riguarda le condizioni di Theo Hernandez. Il terzino sinistro infatti non si allenando con la Francia a San Siro in vista della prossima sfida contro l’Italia di domani sera.

Theo Hernandez nemmeno si allena causa una botta al ginocchio pic.twitter.com/0AMgrlT03g — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) November 16, 2024

Come riportato da Tancredi Palmeri infatti, Theo non si sta allenando per una botta al ginocchio.