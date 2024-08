Theo Hernandez e Maignan attesi a Milanello: svelata la DATA del rientro dei due francesi

Theo Hernandez e Maignan attesi a Milanello: svelata la DATA del rientro a Milanello dei due francesi. Le ultime

Come riportato da Calciomercato.com nella giornata di domani il nuovo acquisto del Milan Pavlovic sarà a Milanello per iniziare ufficialmente la sua nuova avventura in maglia rossonera.

Con lui ci saranno anche i due francesi Theo Hernandez e Maignan e l’olandese Reijnders. I tre hanno terminato negli scorsi giorni le rispettive vacanze e sono attesi domani per i test fisici di inizio stagione.