Terza maglia Milan 2024/2025: UFFICIALE la presentazione del Third Kit rossonero! Il COMUNICATO – FOTO e VIDEO

Terza maglia Milan 2024/2025: ufficiale la presentazione del third kit rossonero: il comunicato del club e la data d’esordio

AC Milan e PUMA hanno presentato oggi il Third kit del Club per la stagione 2024/25, una nuova interpretazione dello stile iconico dei rossoneri che incarna lo spirito del Milanismo.

La cultura del Milan vive di creatività e colori vibranti. Il nuovo Third kit porta in campo colori nuovi e freschi, aggiungendo un nuovo significato al gioco del calcio. L’esclusivo nuovo Third kit 2024/25 presenta un colore grigio con dettagli su colletto e maniche color menta e tonalità grape – e una versione monocromatica dello stemma del Club – per esprimere lo stile milanese in un modo che è allo stesso tempo innovativo e distintamente rossonero, anche in assenza dei colori rosso e nero. Benvenuti nel Milan(ismo).

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan, ha commentato: “Questo nuovo Third kit sviluppato da PUMA è una dichiarazione audace di ciò che il Milanismo rappresenta: innovazione, eleganza e un profondo legame con il patrimonio della nostra città. Siamo entusiasti di vedere i nostri giocatori e tifosi abbracciare questi colori, che rappresentano una svolta moderna dell’identità del nostro Club. La collaborazione con PUMA ci consente di continuare a superare i limiti, non solo nello stile, ma anche nella sostenibilità, poiché miriamo a dare l’esempio sia dentro che fuori dal campo”.

Marco Mueller, Senior Director of Product Line Management Teamsport Apparel di PUMA, dichiara: “Il Third kit 2024/25 incarna la miscela unica di tradizione e innovazione che definisce l’AC Milan e si connette con la fanbase più giovane del Club per creare qualcosa di nuovo e unico. Abbiamo puntato a creare una maglia che si distinguesse rimanendo fedele all’identità del Club. Questo kit riflette lo spirito audace e sofisticato del Milanismo ed è progettato per performare ad altissimi livelli”.

Il Third kit 2024/25 è disponibile sia in versione Authentic che Replica. La maglia Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata con il tessuto ULTRAWEAVE di PUMA, progettato per ridurre il peso e l’attrito, garantendo performance di alto livello. La maglia Replica offre lo stesso design sorprendente con una vestibilità più rilassata, perfetta sia per le partite che per l’uso quotidiano. Entrambe le versioni incorporano la tecnologia dryCELL di PUMA per la massima traspirazione e per garantire il Massimo comfort ai tifosi e ai giocatori.

Riflettendo l’impegno di PUMA per la sostenibilità, le maglie Replica sono realizzate con l’iniziativa RE:FIBRE, che utilizza scarti tessili riciclati per creare nuovi materiali senza compromettere la qualità. Contenendo almeno il 95% di scarti tessili riciclati e altri materiali in poliestere usati, questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso un processo di produzione più circolare e sostenibile per le maglie da calcio.

Per la prima volta in assoluto nel calcio internazionale, AC Milan e PUMA utilizzeranno la tecnologia RECYS per applicare nomi e numeri completamente riciclabili su ogni Third kit, pur mantenendo i più elevati standard richiesti a livello di prestazioni. Questa novità si allinea con gli obiettivi di sostenibilità di AC Milan e PUMA che continuano i loro sforzi nella promozione di un futuro più sostenibile.

Il nuovo Third kit 24/25 dell’AC Milan debutterà in campo il 24 agosto, quando la Prima Squadra Maschile affronterà il Parma allo Stadio Ennio Tardini.

Il nuovo Third kit di AC Milan è disponibile da oggi negli AC Milan Official Store, su store.acmilan.com, nei PUMA Store, su PUMA.com, e presso selezionati retailer in tutto il mondo.