Terracciano Milan, un club di Serie A interessato al terzino: avviati i contatti!

Terracciano Milan, l’Empoli torna forte sul terzino rossonero: avviati i contatti con il suo entourage da parte del direttore sportivo Gemmi

Come riporta questa mattina Gianlucadimarzio.com, il calciomercato Milan si accende sul fronte uscita: l’Empoli spinge per Filippo Terracciano. Il terzino ex Hellas Verona era un obiettivo del club toscano già nella sessione di mercato estiva.

Alla fine la scelta del calciatore era stata quella di restare in rossonero, con la quale maglia ha collezionato fin qui solo 5 presenze (4 in campionato e 1 in Coppa Italia). Avviati i primi contatti tra l’entourage del giocatore da parte del direttore sportivo Gemmi.