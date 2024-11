Telecronaca Slovan Bratislava Milan: chi commenta il match di Champions League. Le ultimissime notizie sul mondo rossonero

Il Milan è pronto a tornare in campo in Champions League. Quest’oggi – allo stadio Tehelné Pole– avrà luogo la sfida contro lo Slovan Bratislava, squadra slovacca.

Questa delicatissima sfida verrà trasmessa in diretta in esclusiva su Sky Sport. Il canale di riferimento sarà Sky Sport (252). In streaming sarà disponibile anche su Sky Go e Now Tv. La telecronaca sarà affidata a Compagnoni e Serena.