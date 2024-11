Telecronaca Real Madrid Milan: chi commenterà il match di Champions League. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Questa sera andrà in scena il big match tra il Real Madrid e il Milan valido per la giornata numero quattro dei gironi di Champions League. La sfida avrà inizio alle ore 21:00 e si disputerà allo stadio Santiago Bernabeu.

La partita sarà visibile su Sky Sport Uno (201) e Sky Sport (252) o in streaming su Sky GO e NOW. La telecronaca del match sarà a cura di Stefano Borghi e Riccardo Montolivo.