Telecronaca Milan Napoli: chi saranno le voci del match che si disputerà a San Siro. Le ultimissime notizie sui rossoneri

Manca sempre meno all’inizio del big match che vedrà contrapposti Milan e Napoli. Alle 20:45, allo stadio San Siro, le due squadre si daranno battaglia alla ricerca di tre punti fondamentali.

La partita sarà visibile in esclusiva sulla piattaforma DAZN in esclusiva. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app scaricabile su Pc, tablet e smartphone. Al commento ci saranno le voci di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni.