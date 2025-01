Telecronaca Milan Juve: chi commenterà la semifinale di Supercoppa Italiana. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

L’attesa sta finalmente per finire. Questa sera – a Riyad – avrà inizio un nuovo ciclo sulla panchina del Milan: quello con Sergio Conceicao in panchina. In palio c’è una finale di Supercoppa Italiana da conquistare sul campo contro la Juventus.

Il match avrà inizio alle 20:00 e verrà trasmesso su Mediaset (Canale 5). La telecronaca sarà affidata alla voce di Massimo Callegari, con il commento tecnico a cura dell’ex difensore Massimo Paganin.