Tanganga SBARCA in Serie A? Una neopromossa SOGNA l’ex obiettivo del Milan

Tanganga, seguito negli ultimi anni anche dal Milan, potrebbe sbarcare in Serie A a parametro zero: Parma in pressing

Come riferito da South London Press, Tanganga, difensore appena svincolato dal Tottenham ed ex obiettivo del calciomercato Milan nelle scorse sessioni, potrebbe a sorpresa sbarcare in Serie A.

Il Parma neopromosso infatti è in forte pressing col ragazzo che al momento sembra preferire la soluzione italiana rispetto al ritorno al Milwall, club che ha presentato un’offerta al difensore per tentare di convincerlo a tornare a vestire la maglia dei Lions, senza però aver tuttora ricevuto una risposta.