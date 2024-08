Taibi elogia il Milan: «L’affare più INTERESSANTE l’hanno fatto loro! Serviva come il pane». Le dichiarazioni

Ex portiere e dirigente sportivo Massimo Taibi ha parlato a TMW Radio per analizzare il calciomercato Milan e le mosse fatte dai rossoneri in questa sessione estiva. Tanti elogi per il colpo in attacco, quello di Alvaro Morata presentato ieri dal Milan in conferenza stampa.

PAROLE – «Mi piacciono molto Milan, Juve e Roma. Colpo più interessante? Morata al Milan. Un calciatore che serviva come il pane. Un grande acquisto».