Szczesny CLAMOROSO: niente RITIRO, l’ex Juve è ad un passo dal TOP CLUB. Nuova avventura per il portiere polacco

Szczesny, avversario di tante partite del Milan con la maglia della Juve, fa dietrofront rietto alla decisione del ritiro dal calcio annunciata qualche settimana.

In base a quanto riferito da Fabrizio Romano via Twitter, infatti, il portiere polacco è ad un passo dal Barcellona. Il top club spagnolo ha scelto Szczesny per sostituire l’infortunato Ter Stegen. Nei prossimi giorni Tek farà le visite mediche in Spagna, poi firmerà un contratto di un anno.