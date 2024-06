Svizzera Italia, che ATTACCO di Politano a Spalletti! Il post social non lascia DUBBI – FOTO

Svizzera-Italia, che attacco di Matteo Politano, esterno del Napoli, a Luciano Spalletti dopo l’eliminazione da Euro 2024

Dopo l’eliminazione degli Azzurri da Euro 2024 al termine di Svizzera-Italia 2-0, Matteo Politano, esterno del Napoli, ha attaccato duramente Luciano Spalletti, CT dell’Italia, sui propri profili social.

L’esterno probabilmente non ha ancora digerito la mancata convocazione per gli Europei in corso in Germania. Una mossa a sorpresa visto che Politano è stato uno degli uomini chiave dello scudetto del Napoli nel 2022-2023.