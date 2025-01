Supercoppa Italiana Milan, la coppa sblocca anche il mercato? Il dato sul possibile incasso è assolutamente da non credere

Supercoppa Italiana Milan, vincendo i rossoneri potrebbero arrivare ad incassare fino a 11 milioni di euro: intreccio col mercato

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Milan guarda con interesse alla finale di Supercoppa Italiana non solo per il trofeo, importantissimo per tutto il club rossonero, ma anche per l’incasso derivante.

Nel dettaglio le semifinaliste eliminate hanno guadagnato 2.4mln (comprende fee + quota sponsor + diritti tv), la finalista perdente prenderà 6.7mln (comprende fee + quota sponsor + diritti tv), mentre la finalista vincente 11mln, cifra che comprende fee + quota sponsor + diritti tv + 1,5 mln legati alla disputa di un’amichevole con team che vince Supercoppa locale.