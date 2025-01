Supercoppa Italiana Milan: il successo di Conceicao celebrato anche in Portogallo – FOTO

Supercoppa Italiana Milan, anche in Portogallo celebrano il successo ottenuto da mister Sergio Conceicao alle sue prime apparizioni in rossonero

Sergio Conceicao ha iniziato la sua avventura al Milan come meglio non avrebbe potuto. Supercoppa Italiana conquistata battendo prima Juventus e poi Inter, entrambe in rimonta. Un trofeo che dà una nuova ventata di entusiasmo all’intero ambiente rossonero.

Le prime pagine dei quotidiani sportivi portoghesi celebrano Conceicao pic.twitter.com/731vaMM0Td — Zelus (@garante_il) January 7, 2025

Il tecnico è stato esaltato anche dai principali quotidiani portoghesi, queste le prime pagine dedicate al mister rossonero che ha iniziato col botto la sua nuova esperienza.