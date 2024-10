Supercoppa italiana Milan, Capodanno in Arabia per i rossoneri: le date ufficiali e il montepremi per i vincitori

Supercoppa italiana Milan, sarà un Capodanno in Arabia Saudita per i rossoneri: le date ufficiali, il montepremi e tutti i dettagli

Nella giornata di ieri sono state ufficializzate le date della prossima edizione della Supercoppa Italiana (per la stagione 2024/25), competizione alla quale prenderà parte di diritto anche il Milan, essendo arrivato secondo lo scorso campionato. Le squadre partecipanti, oltre a quella di Paulo Fonseca, saranno Atalanta (finalista della Coppa Italia e avversaria dell’Inter in semifinale), Juve (vincitrice della scorsa Coppa Italia, avversaria dei rossoneri) e Inter (vincitore del campionato, sfiderà la squadra bergamasca nell’altra semifinale). Il torneo, anche quest’anno, avrà luogo a Riyadh, in Arabia Saudita e si disputerà dal 2 gennaio (giorno della prima semifinale tra le due squadre nerazzurre) al 6 gennaio (giorno della finale).

La seconda semifinale, tra Juve e Milan si giocherà il 3 gennaio. Sarà dunque un “Capodanno in Arabia“, come titola la Gazzetta dello Sport, che entra nei dettagli della competizione. L’orario indicativo delle sfide è alle ore 20 italiane, e verranno tutte trasmesse su Canale 5. Partite che saranno visibili in altri 160 paesi del mondo, i quali hanno già acquistato i diritti. Per quanto riguarda le date, non c’erano altri incastri possibili dato che nel nuovo format della Champions League verranno occupate due settimane di gennaio. Il montepremi complessivo è di 23 milioni di euro. Alla squadra vincitrice andranno 8 milioni, alla squadra che perde la finale 5, mentre alle altre due semifinaliste un milione e mezzo a testa. I 7 milioni rimanenti infine destinate alle altre 16 squadre del campionato di Serie A 2024-25.