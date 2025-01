Supercoppa Italiana, Adani non ha dubbi: svelata la sua favorita. Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Tra pochi giorni avrà inizio la Supercoppa Italiana, competizione che vedrà il Milan scendere in campo. Come riportato da Adani a Viva el Futbol rimane l’Inter la favorita.

ADESSO LA SUPERCOPPA ITALIANA – «Fine anno, fuori casa, la Supercoppa, sai che dopo hai l’Atalanta che non si ferma. Ci sta che rallenti. Ma invece l’Inter ha sempre la sua formula e le sue espressioni. Vanno fatti i complimenti agli uomini di Inzaghi: stanno bene insieme per come si trovano e si cercano in campo, sono quasi ingiocabili. Come abbiamo detto dall’inizio, qualsiasi pretendente deve passare dall’Inter. L’Inter resta la squadra da battere».