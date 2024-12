Stramaccioni: «Theo e Leao, o al centro del progetto o vanno ceduti». Le ultimissime notizie sul mondo della squadra rossonera

Stramaccioni, a DAZN, non ha usato mezze misure sui giocatori del Milan Leao e Theo Hernandez.

«Sei il Milan e hai, facciamo il discorso di Theo Hernandez, uno dei più forti, dei primi 5 esterni sinistri del modo. A me va bene una volta lo schiaffetto, ci sta un allenatore che ti dice “Adesso stai fuori”. Però questi giocatori o sono al centro del progetto, o devono andare via. O non va bene l’allenatore. Cercate di capire cosa voglio dire, forse sono un po’ netto. Quando ci sono giocatori più forti della squadra, il primo e il secondo. E una volta è Leao, e una volta è Theo. Sono giocatori forti, di livello internazionale»